Dawid Kubacki wziął ślub. Kim jest wybranka skoczka?

Jak podaje Onet, ślub miał miejsce 1 maja w kościele na Bachledówce. Na ceremonii nie brakowało bliskich przyjaciół pary, w tym Kamila Stocha i jego żony Ewy. „Pierwszy dzień nowego życia” – napisał Dawid Kubacki na Instagramie, dołączając zdjęcia ze swoją wybranką, Martą Majcher.

Kim jest żona Dawida Kubackiego?

Marta Majcher w przeciwieństwie do żon niektórych innych skoczków nie bryluje w mediach. Wprawdzie prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza zdjęcia z ukochanym, ale wciąż daleko jej do popularności chociażby Ewy Bilan-Stoch. O Majcher niewiele wiadomo, a ona sama skrupulatnie pilnuje swojego życia prywatnego. Jeszcze w 2017 roku „Fakt” podawał, że partnerka Kubackiego pochodzi z Katowic, gdzie studiowała na AWF-ie. Na co dzień mieszka w Zakopanem.

Kubacki i Majcher są razem od kilku lat, a skoczek oświadczył się partnerce w sierpniu 2018 roku. Przyszła żona mistrza świata powiedziała „tak” podczas wakacji w Egipcie. „Miał sprzedać za wielbłąda ale nie wyszło” – napisała Majcher pod zdjęciem, na którym pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Czytaj także:

Ulepili wielkiego bałwana dla Dawida Kubackiego. Mogą zapłacić nawet 500 tys. zł kary