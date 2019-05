Lechia nie wykorzystała potknięcia Legii. Walka o mistrzostwo trwa, a internauci tworzą memy

Za sprawą kontrowersyjnych wydarzeń podczas meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, zmagania na ligowym podwórku nabrały kolorytu. Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy ligowej tabeli przewodziła Legia Warszawa z trzema punktami przewagi na Lechią i czterema nad Piastem Gliwice. Za sprawą sobotnich i niedzielnych rozstrzygnięć sytuacja nieco się zmieniła, a kibice wciąż nie mogą być pewni, która z drużyn sięgnie po upragniony tytuł.

Porażki Legii i Lechii

W sobotę Legia podejmowała na własnym stadionie Piast Gliwice. Podopieczni Waldemara Fornalika udowodnili, że na poważnie myślą o mistrzostwie. Wygrana 1:0 nie tylko dała graczom z Gliwic pierwsze w historii zwycięstwo przy Łazienkowskiej, ale również pozwoliło wspiąć się w ligowej tabeli. Po tym meczu duże powody do zadowolenia mogła mieć Lechia Gdańsk, ponieważ potknięcie stołecznego klubu było idealną szansą na dogonienie go w tabeli.

Drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca najwyraźniej nie doszła jeszcze do siebie po wygranym Pucharze Polski. Cracovia skutecznie wypunktowała słabości rywala, wygrywając 2:0. Gdańszczanie wracają do domu bez punktów, a w tabeli ligowej spadli na trzecie miejsce. Jak to się ma w kontekście walki o mistrzostwo?

Na trzy kolejki przed końcem stawce przewodzi Legia. Klub z Warszawy ma jeszcze do rozegrana mecze z Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Zagłębiem Lubin. Piast również zmierzy się z Jagiellonią oraz Pogonią, a w ostatniej serii spotkań zmierzy się z poznańskim Lechem. Lechia zagra kolejno z Zagłębiem, Lechem i Jagiellonią. Każde potknięcie może oznaczać utratę szans na mistrzostwo, a kibice Piasta i Lecha zapewne będą liczyli na to, że któraś z drużyn rywalizujących z Legią urwie punkty stołecznej drużynie.