Trzy kromki chleba dla mistrza świata. Jason Doyle poznał gościnność polskiego szpitala

Zdjęcie talerza ze szpitalnym śniadaniem sportowca trafiło do mediów społecznościowych. Widzimy na nim trzy kromki chleba, pół pomidora, pojemniczek z dżemem, pudełeczko z masłem oraz dwa plasterki szynki. To niezbyt miły widok, zwłaszcza po wypadku motocyklowym, w którym łamie się żebro.

Australijczyk doznał kontuzji w meczu Get Well Toruń - forBET Włókniarz Częstochowa (39:51). Jego kraksa miała miejsce podczas 7. biegu. W zdarzeniu brali udział także Matej Zagar i Michał Gruchalski. Doyle uderzył w tor z taką siłą, że złamał daszek swojego kasku. Krótko po upadku zawodnik sygnalizował problemy z oddychaniem, na szczęście jednak nie była to odma płucna. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Australijczyk spędził 12 godzin.

Opisujący przypadek żużlowca portal Sportowe Fakty WP podkreśla, że zawodnik nie może narzekać na obsługę medyczną. Przypomnieli przypadek Grzegorza Zengoty, który po wypadku żużlowym leczył się w Barcelonie, a później to lekarze z Polski musieli ratować jego nogę przed amputacją.

