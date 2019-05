Doświadczenie kontra brawura. Tottenham spróbuje wyrwać awans Ajaxowi

Ajax Amsterdam nie musi już niczego udowadniać. Wyeliminowanie Realu Madryt oraz Juventusu Turyn zapewniło podopiecznym Erika ten Haga szacunek kibiców innych drużyn. Młodzi gracze holenderskiego klubu są o krok od sprawienia kolejnej sensacji, a skromna wygrana w pierwszym starciu z Tottenhamem teoretycznie stawia ich w lepszej sytuacji.

Powrót Sona

Angielska drużyna zagrała u siebie w dużym osłabieniu. Na boisku szczególnie był widoczny brak Heung-Min Sona oraz Harry'ego Kane'a. Gospodarze oddali tylko jeden celny strzał na bramkę i nie potrafili poważnie zaszkodzić rywalom. Ci również nie odnotowali imponujących statystyk, ale ta najważniejsza była na ich korzyść. Trafienie Donny'ego van de Beeka zapewniło Ajaxowi wygraną 1:0, która może okazać się kluczowa w kontekście całego dwumeczu.

Tottenham nie ma ostatnio dobrej passy. „Koguty” przegrały dwa mecze ligowe i spadły na czwarte miejsce w tabeli Premier League. Podopieczni Mauricio Pochettino mają jednak pewne miejsce w TOP4, które daje im udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mogą więc skupić się na bieżących rozgrywkach i zawalczyć i przejście do historii. Już sam awans do półfinału był wydarzeniem bez precedensu, a walka z Liverpoolem o puchar tylko przysporzyłaby klubowi z Londynu popularności. Na korzyść ekipy z Londynu przemawia fakt, że do gry wraca Son. Koreańczyk z pewnością doda dużo świeżości w ofensywnych poczynaniach swojej drużyny i może poważnie zaszkodzić bramce rywali. Jest to też zespół bardziej doświadczony i zaprawiony w europejskich bojach.

Ajax to z kolei mieszanka młodości i brawury. Młodzi piłkarze już niejednokrotnie zawstydzili doświadczonych przeciwników udowadniając, że można grać efektowny futbol i jednocześnie osiągać dobre wyniki. Obiektywni kibice już ostrzą sobie zęby na finał Ajax – Liverpool, gdzie spotkałyby się dwie ofensywnie nastawione drużyny. By takie rozstrzygnięcie okazało się realne, ekipa z Holandii musi najpierw wytrzymać grę nerwów i na własnym stadionie nie dać się pokonać Tottenhamowi. Jeśli goście z Londynu jako pierwsi strzelą bramkę, bilans dwumeczu wyrówna się, a o awansie mogą przesądzić detale. Trudno jednak oczekiwać, by młodzi i grający bez kompleksów zawodnicy skupili się wyłącznie na murowaniu bramki. Możemy więc spodziewać się ciekawego meczu, w którym nie zabraknie szybkich akcji po obu stronach. Kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko? Tego przekonamy się już w środowy wieczór.

Gdzie oglądać mecz Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur?

Rewanżowy mecz Ajaxu z Tottenhamem zostanie rozegrany w środę 8 maja o godz. 21. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1. Relacje będą dostępne również w serwisach IPLA i TVP Sport.

