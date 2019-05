Sara Boruc zje własne łożysko. Pochwaliła się zdjęciem

„Jest już z nami Noah. Nie potrafię wyrazić słowami, jaki jestem dumny z Ciebie Słońce. Dziękuję” – napisał Artur Boruc 5 maja na Instagramie. Tym samym wyszło na jaw, że były bramkarz polskiej kadry, który ma syna Aleksandra z poprzedniego małżeństwa, po raz kolejny został ojcem. W czwartek żona byłego bramkarza pochwaliła się na InstaStories, że zje własne łożysko. Sara Boruc pokazała zdjęcie pojemnika z kapsułkami, które zostały przygotowane z ususzonego łożyska.

„ Nie będę udawała,że nie bolało”