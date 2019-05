Sara Boruc zje własne łożysko. Pochwaliła się zdjęciem

„Jest już z nami Noah. Nie potrafię wyrazić słowami, jaki jestem dumny z Ciebie Słońce. Dziękuję” – napisał Artur Boruc 5 maja na Instagramie. Tym samym wyszło na jaw, że były bramkarz polskiej kadry, który ma syna Aleksandra z poprzedniego małżeństwa, po raz kolejny został ojcem. W czwartek żona byłego bramkarza pochwaliła się na InstaStories, że zje własne łożysko. Sara Boruc pokazała zdjęcie pojemnika z kapsułkami, które zostały przygotowane z ususzonego łożyska.

„ Nie będę udawała,że nie bolało”

Sara podzieliła się z internautami opowieścią o porodzie i emocjach, jakie jej towarzyszą. „Spełniło się nasze ogromne marzenie – przywitaliśmy naszego synka w zaciszu własnego domku, bez zgiełku szpitala, niepotrzebnego zamętu, bez znieczulenia. Mogliśmy doświadczyć wszystkiego sto razy bardziej, dokładniej, mocniej” – napisała żona byłego bramkarza. Przyznała, że mąż towarzyszył ją przy porodzie, ciągle trzymając ją za rękę. „Nie będę udawała,że nie bolało. Ból porodowy może zrozumieć tylko kobieta która go doświadczyła,ale cieplutka woda w basenie naprawdę pomaga. Dziś już go nie pamiętam. Za to na zawsze zachowam w sercu te niesamowite 85 minut naszego życia” – podsumowała.

Czytaj także:

Królowa Elżbieta II poznała prawnuka. Internauci zwracają uwagę na jeden szczegół