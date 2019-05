Mercedes z piątym podwójnym sukcesem. Czy zespół może wygrać wszystkie wyścigi sezonu?

Dominacja Mercedesa trwa. Podczas niedzielnego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, kierowcy zespołu stanęli ponownie na dwóch najwyższych stopniach podium. Jest to przedłużenie rekordowej passy. Mercedes we wszystkich wyścigach tego sezonu zajął dwa pierwsze miejsca. Na konferencji prasowej po zakończeniu zmagań w Barcelonie musiało więc paść pytanie, czy ta passa może zostać przedłużona do końca sezonu? Czy Mercedes może być pierwszym zespołem, który dokona tego w historii Formuły 1?

„Nawet tak nie mówicie”

Zapytany o to szef zespołu Mercedesa Toto Wolff pd razu powiedział: „Nawet tak nie mówcie, boję się klątwy komentatora”. po czym dodał, że „Przede wszystkim musimy pozostać skoncentrowani i stać obydwoma nogami na ziemi. Pięć dubletów od początku sezonu to świetny wynik, ale nie możemy tego przyjmować jako pewnik. Nie jest tak, że tylko tak mówię. To naprawdę jest nastawienie, z którym pracujemy w zespole” – powiedział na konferencji Toto Wolff.

Szef Mercedesa powiedział, że ich głównym celem na ten sezon jest zdobycie szóstego z rzędu tytułu mistrza świata konstruktorów. W ten sposób pobiją rekord, który Ferrari ustanowiło, gdy w barwach zespołu z Maranello tytuły zdobywał Michael Schumacher.

Ferrari najmocniejsze na testach w Barcelonie

Przed wyścigiem w Barcelonie spekulowało się, że to najlepszy moment, aby do walki o tytuł wróciły czerwone bolidy Ferrari. To właśnie na tym torze, podczas testów przedsezonowych samochody ekipy Mattii Binotto zdeklasowały rywali. Ferrari wyjeżdżało z zimowych testów z przewagą ponad 1,5 sekundy nad Mercedesami. Zapowiadało to bardzo wyrównaną walkę o tegoroczny tytuł. Już pierwsze wyścigi pokazują jednak, że może być zupełnie inaczej. Jeśli włoska firma nie przygotuje znacznych ulepszeń do bolidów Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca, szanse na tytuł mogą zostać szybko zaprzepaszczone.

Obecnie w tabeli mistrzostw świata prowadzą dwaj kierowcy Mercedesa. Lewis Hamilton ma 112 punktów, a drugi Valtteri Bottas 105. Trzeci jest kierowca Aston Martin RedBull Racing Max Verstappen z 66 punktami. Kierowcy Ferrari zajmują czwarte i piąte miejsce ze stratą 41 punktów do drugiego Bottasa. W klasyfikacji konstruktorów Mercedes ma już 96 punktów przewagi nad ekipą z Maranello.

Williams wciąż z problemami

Rokit Williams Racing – zespół, w którym jeździ Robert Kubica, nadal zmaga się z problemami. Drużyna Polaka zakończyła GP Hiszpanii na dwóch ostatnich miejscach. George Russell dojechał na 17, a Kubica na 18. miejscu. Wyścigu nie zakończyli Lando Norris oraz Danił Kvyat, którzy wylądowali w pułapce żwirowej po próbie wyprzedzania, której podjął się kierowca McLarena.

Niektórzy komentatorzy sugerują, że Williams przestał już pracować nad rozwojem tegorocznego bolidu i skupił się nad uporządkowaniem organizacji wewnątrz zespołu oraz pracami nad maszyną na przyszły sezon.