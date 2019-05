Antoine Griezmann odchodzi z Atletico Madryt. Gdzie zagra mistrz świata?

„Duma Katalonii” już od dłuższego czasu ubiega się o transfer Griezmanna. Rok temu jego przejście do Barcelony wydawało się przesądzone, jednak ostatecznie Francuz zdecydował się na przedłużenie pobytu w Madrycie. 28-latek, który do Atletico dołączył w 2014 roku, wywalczył z tym klubem puchar Ligi Europy, Superpuchar Europy oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie zdołał jednak pomóc swoim kolegom w zdobyciu tytułu krajowego, a w ostatnich latach prym wiodły Real Madryt i FC Barcelona. Teraz dla Griezmanna przyszedł czas na nowe wyzwania, w czym ma mu pomóc transfer.

Griezmann in, Coutinho out?

Decyzja o odejściu zawodnika, który ma na swoim koncie wicemistrzostwo Europy i mistrzostwo świata, została przekazana we wtorek wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu z Wanda Metropolitano. Griezmann na nagraniu podziękował kibicom za wsparcie, jakie okazywali mu przez ostatnie pięć lat. Dodał, że odchodzi, ponieważ chce się rozwijać i grać w jeszcze lepszych klubach.

Nieoficjalnie mówi się, że podczas letniego okienka transferowego Francuz dołączy do FC Barcelony. 28-latek w kontrakcie ma klauzulę wykupu równoważną 120 milionów euro, ale to nie powinno zniechęcić właścicieli „Dumy Katalonii”. Griezmann to nie tylko utytułowany, ale przede wszystkim szybki i bramkostrzelny zawodnik, który z Leo Messim i Luisem Suarezem może siać postrach w szeregach obrony rywali. Jego transfer jest o tyle prawdopodobny, że coraz głośniej mówi się o odejściu Philippe Coutinho, który nie spełnił oczekiwań zarówno kibiców, jak i samego trenera, Ernesto Valverde.

