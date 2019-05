Dziś poznamy mistrza Polski. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – Lech Poznań

Trzy lata temu Leicester City zadziwił cały piłkarski świat i zdobył mistrzostwo Anglii wyprzedzając takie ekipy jak Arsenal, Tottenham czy Manchester City. Historia ekipy z King Power Stadium pokazuje, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe, a faworyci często zawodzą. W ślady angielskiej drużyny chce pójść Piast Gliwice, który nie ma na koncie żadnego mistrzostwa kraju. To może zmienić się już w niedzielę 19 maja, a podopieczni Waldemara Fornalika są o krok od sprawienia jednej z większych sensacji w polskim futbolu ostatnich lat.

Blisko blisko, coraz bliżej

Drużyna z Górnego Śląska przed ostatnią kolejką rozgrywek ma dwa punkty przewagi nad Legią Warszawa. Piast mógł zapewnić sobie tytuł już kilka dni temu, ale nie wykorzystał potknięcia stołecznego klubu z Jagiellonią i „zaledwie” zremisował z Pogonią Szczecin. Wciąż jest jednak w dogodnej sytuacji i bez oglądania się na Legię może zdobyć mistrzostwo. Jeśli dzisiaj podopieczni Fornalika pokonają na własnym stadionie Lech Poznań, to po raz pierwszy w historii sięgną po tytuł. W przypadku remisu lub porażki będą musieli liczyć na potknięcie Legii, która równolegle rozegra przy ul. Łazienkowskiej swój mecz z Zagłębiem Lubin.

Przed meczem dużo mówi się o drużynie Lecha, który teoretycznie może pokrzyżować plany ekipie z Gliwic. Teoretycznie, bo zdaniem części komentatorów i kibiców, „Kolejorz” jest w stanie zaakceptować ligową porażkę pod warunkiem, że to pozbawi Legię tytułu mistrzowskiego. Sympatycy obu klubów delikatnie powiedziawszy za sobą nie przepadają, a w Poznaniu nikt nie zmartwi się, jeśli ich ulubieńcy wrócą bez punktów, za to z przeświadczeniem, że dołożyli „cegiełkę” do klęski stołecznego klubu. Trudno jednak oczekiwać, by piłkarze całkowicie odpuścili mecz, ponieważ oczy piłkarskiej Polski będą skierowane w niedzielę właśnie na boisko w Gliwicach. Niesportowa postawa z pewnością nie pozostałaby niezauważona, co mogłoby przynieść mało przyjemne konsekwencje graczom z Wielkopolski.

Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Lech Poznań?

Piast Gliwice rozpocznie swoje starcie z Lechem Poznań w niedzielę 19 maja o godz. 18. Transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja TVP 2, a studio przedmeczowe rozpocznie się o 17:50. Relacja zostanie udostępniona również w internetowym serwisie TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć także na Canal+.