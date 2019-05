Legia bez tytułu, Piast Gliwice mistrzem Polski! Zobacz najlepsze memy

Trzy lata temu Leicester City zadziwił cały piłkarski świat i zdobył mistrzostwo Anglii wyprzedzając takie ekipy jak Arsenal, Tottenham czy Manchester City. Historia ekipy z King Power Stadium pokazuje, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe, a faworyci często zawodzą. W ślady angielskiej drużyny chciał pójść Piast Gliwice, który nie miał do tej pory na koncie żadnego mistrzostwa kraju.

Tylko sięgnąć po tytuł

Drużyna z Górnego Śląska przed ostatnią kolejką rozgrywek miała dwa punkty przewagi nad Legią Warszawa. Piast mógł zapewnić sobie tytuł już kilka dni temu, ale nie wykorzystał potknięcia stołecznego klubu z Jagiellonią i „zaledwie” zremisował z Pogonią Szczecin. Wciąż był jednak w dogodnej sytuacji i bez oglądania się na Legię mógł zdobyć mistrzostwo. Podopieczni Fornalika musieli pokonać w niedzielę na własnym stadionie Lech Poznań, lub w przypadku utraty punktów liczyć na potknięcie Legii w starciu z Zagłębiem Lubin.

Kuriozalny błąd

Lech Poznań od pierwszych minut starał się udowodnić, że tanio skóry nie sprzeda. Piłkarze drużyny gości raz po raz nękali defensywę Piasta, starając się długimi podaniami uruchamiać graczy ofensywnych. Podopieczni Fornalika rozpoczęli za to spokojnie, chociaż ich akcje pod bramką „Kolejorza” były składne i groźne. Po stronie gospodarzy świetnie spisywał się też Jakub Szmatuła, który kilkukrotnie swoimi interwencjami ratował kolegów przed utratą bramki. Drużyna pretendująca do tytułu mistrzowskiego miała również dużo szczęścia, a raz przed stratą gola uratował ich słupek. Piłkarze z Gliwic potrafili także bez skrupułów wykorzystać błędy rywali. W 28. minucie zabrakło komunikacji między Rafałem Janickim a Matusem Putnockym, z czego skorzystał Parzyszek kierując piłkę do siatki. Piast dowiózł jednobramkową przewagę do przerwy, znacznie przybliżając się do upragnionego tytułu. Równolegle gracze Legii i Zagłębia schodzili do szatni przy stanie 1:1.

Piast mistrzem Polski!

W drugiej połowie kibice nie byli świadkami wielu sytuacji. Lech próbował kreować okazje pod bramką rywali, ale ich ataki były rozbijane przez defensywę rywali. Piast z kolei nie szarżował, nie chcąc ryzykować kontry i utraty bramki. U podopiecznych Fornalika było widać duży spokój w grze, a sytuację ułatwiał fakt, że od 58. minuty Zagłębie prowadziło w Warszawie, znacznie utrudniając stołecznemu klubowi drogę do mistrzostwa. Piast nie wypuścił już zwycięstwa z rąk, zapewniając sobie pierwsze w historii mistrzostwo Polski! Legia z kolei zremisowała z Zagłębiem 2:2.

