Polska w roli gospodarza mistrzostw świata U-20. Już w czwartek początek turnieju

Mistrzostwa świata U-20 będą trwały od 23 maja do 15 czerwca. Młodzi piłkarze rozegrają spotkania w sześciu polskich miastach: Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Łodzi, Lublinie i Tychach. O końcowy triumf w turnieju powalczą 24 reprezentacje, w tym 6 ekip z Europy. Co ciekawe, na turnieju zabraknie Anglików, którzy wywalczyli tytuł dwa lata temu.

Mistrzostwa świata U-20. Z kim i kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja w ramach rozgrywek grupowych zmierzy się 23 maja z Kolumbią. Trzy dni później podopieczni Jacka Magiery zagrają z Tahiti. Ostatnim starciem na tym etapie turnieju będzie mecz z Senegalem, który rozegramy 29 maja. Wszystkie spotkania biało-czerwonych zostaną rozegrane na stadionie Widzewa Łódź i będą rozpoczynały się o godz. 20:30.

Polska - Kolumbia. Gdzie można obejrzeć pierwszy mecz reprezentacji?

Transmisje ze spotkań mistrzostw świata U-20 przeprowadzi Telewizja Polska. Pierwsze starcie grupowe będzie transmitowane na antenie TVP2. Przypomnijmy, tego dnia zmierzymy się z Kolumbią.

Jakie gwiazdy zagrają na mistrzostwach świata U-20 w Polsce?

Chociaż turniej juniorski to okazja do odkrycia przyszłych talentów, to na polskich boiskach nie zabraknie graczy mających za sobą pierwsze występy w najlepszych drużynach Europy. Zobaczymy w akcji m.in. Diogo Dalota, czyli Portugalczyka, który na co dzień gra w Manchesterze United. Reprezentacyjnym kolegą Dalota jest Gedson Fernandes, który ma za sobą bardzo dobry sezon w Benfice Lizbona. Warto zwrócić uwagę także na Dana-Axela Zagadou czyli Francuza występującego w Borussii Dortmund. Dziennikarze sportowi w gronie gwiazd turnieju upatrują również Diego Laineza. Reprezentant Meksyku gra w Realu Betis, gdzie zbiera bardzo dobre noty za występy na skrzydle. Pełne składy wszystkich reprezentacji są dostępne na oficjalnej stronie FIFA.

Kadra Polski na mistrzostwa świata U-20

Bramkarze:

Radosław Majecki (Legia Warszawa)

Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice)

Karol Niemczycki (NAC Breda)

Obrońcy:

Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli)

Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze)

Maik Nawrocki (Werder Brema)

Jan Sobociński (ŁKS Łódź)

Serafin Szota (Odra Opole)

Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin)

Pomocnicy:

Mateusz Bogusz (Leeds United)

David Kopacz (VfB Stuttgart)

Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk)

Adrian Łyszczarz (GKS Katowice)

Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin)

Michał Skóraś (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Adrian Stanilewicz (Bayer 04 Leverkusen)

Tymoteusz Puchacz (GKS Katowice)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Marcel Zylla (FC Bayern Monachium)

Napastnicy: