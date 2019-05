„Konieczna dyskryminacja”. Biegaczki z podwyższonym testosteronem będą musiały obniżać go farmakologicznie

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu odrzucił apelację Caster Semenyi i Południowoafrykańskiej Federacji Lekkoatletycznej (ASA) w sprawie tzw. regulacji DSD, nakazującej biegaczkom z podwyższonym poziomem testosteronu farmakologiczne obniżanie go. – Panel uznał, że regulacje DSD są dyskryminujące, ale większość przyznała, że, na bazie dowodów przedstawionych przez strony postępowania, taka dyskryminacja jest konieczna, uzasadniona i proporcjonalna wobec celu IAAF, jakim jest utrzymanie uczciwości żeńskiej lekkoatletyki w niektórych konkurencja biegowych, to jest od 400 metrów do jednej mili – ogłosił sekretarz generalny CAS Matthieu Reeb.

Caster Semenya została złotą medalistką w biegu na 800 metrów na igrzyskach olimpijskich w Londynie oraz Rio de Janeiro, a także zdobyła złote medale na tym samym dystansie na mistrzostwach świata w 2009, 2011 oraz 2017 roku. Po każdym zwycięstwie biegaczki powraca temat kontrowersji wokół jej płci. Lekkoatletce zarzucano, że ma podwyższony poziom testosteronu. Z badań, których wyniki opublikowano na łamach „British Journal of Sports Medicine” wynika, że zwiększony poziom męskich hormonów daje zawodniczkom sporą przewagę nad rywalkami – od 1,8 proc. w biegu na 800 metrów do 4,5 proc. w rzucie młotem. Podczas mistrzostw świata w 2009 roku, które odbyły się w Berlinie zwycięstwo zawodniczki stało się na tyle kontrowersyjne, że konieczne było przeprowadzenie badania płci. Mimo tego, że wyniki testów nigdy nie zostały opublikowane, „Australian Daily Telegraph” twierdzi, że reprezentantka RPA nie ma macicy oraz posiada jądra wewnętrzne.