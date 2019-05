Mistrzostwa świata U-20. Dziś gramy z Senegalem o awans

Podopieczni Jacka Magiery rozpoczęli rozgrywany w Polsce turniej od porażki z Kolumbią 0:2. Drugie spotkanie w grupie zakończyli rozgromieniem Tahiti 5:0 i to właśnie ten mecz może okazać się kluczowy przed starciem z Senegalem. Istotne były nie tylko zdobyte trzy punkty, ale przede wszystkim bilans bramkowy, który po rozegraniu wszystkich spotkań kolejki może zaważyć o ewentualnym awansie. By nie bawić się w przeliczenia i nie liczyć na potknięcia innych, polska reprezentacja musi pokonać dzisiejszych rywali.

Zmiana ustawienia i roszady w składzie

Lwy Terangi w pierwszym meczu pewnie pokonały Tahiti 3:0, a w drugiej kolejce nie dały szans Kolumbijczykom, pokonując ich 2:0. Drużyna z Afryki przewodzi naszej grupie przed Polską oraz Kolumbią. Tahiti musi liczyć się z tym, że w środę pożegna się już z turniejem. Podopieczni Jacka Magiery mogą zapewnić sobie awans nawet z pierwszego miejsca, o czym mówił podczas konferencji prasowej sam selekcjoner. – Patrzymy na sytuacje w pozostałych grupach, ale nie analizujemy tego jakoś szczególnie. Niektóre zespoły rozegrać muszą mecz numer dwa, a przed nami już ostatnie spotkanie w fazie grupowej. Nas jednak interesuje tylko grupa A. Na niej się koncentrujemy. Gdy wygramy z Senegalczykami, możemy przeskoczyć ich, przy remisie najprawdopodobniej awansujemy z miejsca trzeciego. Ponosząc porażkę musimy liczyć na innych – zaznaczył Magiera. Dodał, że jego zawodnicy nie zamierzają jednak czekać, „tylko poprzez swoje wyniki osiągnąć korzystny rezultat” .

Trener zapowiedział, że drużyna pomimo wysokiego zwycięstwa w drugim meczu, chce poprawić swoją skuteczność. – W meczu z Tahiti mieliśmy wiele strzałów, ale sporo było niecelnych. Chcemy to poprawić. Oddanie strzału może spowodować, że bramkarz rywali popełni błąd. Każda próba w światło bramki może dać nam gola. Będziemy zwracać zawodnikom na to uwagę przed meczem z Senegalem. Ważne, żeby podejmowali decyzję, by strzelać także z dystansu – powiedział Magiera. Dodał, że na środowe spotkanie prawdopodobnie wybierze inne ustawienie, a w składzie przeprowadzi odpowiednie roszady. – Myślimy jeszcze nad dwoma, trzema nazwiskami. Tutaj każdy jest ważny i jeśli ktoś jest na ławce rezerwowych, to wcale nie oznacza, że jest niepotrzebny – podsumował.

Co Polska musi zrobić, by awansować na MŚ U-20?

Wygrana z Senegalem może dać nam awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Jeśli jednak Kolumbia strzeli Tahiti trzy bramki więcej niż Polacy przy takim samym bilansie strat, przegoni w tabeli zarówno podopiecznych Magiery, jak i drużynę z Afryki. Co ważne, z wszystkich sześciu turniejowych grup, z aż czterech wyjdą drużyny, które zajęły trzecie miejsca. O wyglądzie fazy pucharowej zdecyduje w tym przypadku bilans bramkowy, który Polacy znacznie poprawili wygrywają z Tahiti. Remis z Senegalem przy bardzo prawdopodobnej wygranej Kolumbii da nam właśnie trzecie miejsce z dużą szansą na awans do 1/8 turnieju.

Gdzie obejrzeć mecz Senegal – Polska?

Mecz Senegal – Polska na mistrzostwach świata U-20 zostanie rozegrany w środę 29 maja na stadionie Widzewa w Łodzi. Początek spotkania o godz. 20:30, a transmisja ze starcia z Lwami Terangi będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport i w serwisie internetowym sport.tvp.pl.

