Sensacja w świecie boksu. Niepokonany dotąd Anthony Joshua został znokautowany

Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) pokonał Anthony'ego Joshuę (22-1, 21 KO) przez techniczny nokaut w 7. rundzie bokserskiego pojedynku. Pierwotnie to nie Meksykanin miał być przecinkiem Brytyjczyka, a Amerykanin Jarrell Miller. Jednak ten ostatni nie przeszedł testów antydopingowych i w jego miejsce w ringu naprzeciw Joshui stanął Ruiz Jr.

W trzeciej rundzie to Joshua posłał na deski swojego rywala. Jednak Ruiz podniósł się i wytrzymał kolejne rundy, żeby w siódmej dwukrotnie powalić mistrza na deski. Za drugim razem sędzia zadecydował o przegranej Brytyjczyka przez techniczny nokaut.

W wyniku przegranej Joshua stracił tytuły mistrzowskie federacji IBF, WBA i WBO. To pierwsza porażka Brytyjczyka w zawodowej karierze. Przed walką bukmacherzy stawiali na jego wygraną w stosunku 25:1. Zwycięstwo Ruiza Juniora to jedna z największych sensacji w zawodowym boksie od lat.

– Dziękuję Bogu za to, że dał mi to zwycięstwo. Bez niego nie byłoby to możliwe. I po prostu czuję się dobrze. O tym marzyłem. To jest to, nad czym ciężko pracowałem i nie mogę uwierzyć, że właśnie spełniłem marzenia – powiedział Ruiz po walce. – Chce trzymać formę i wyglądać jak meksykański Anthony Joshua – dodał.

– Zostałem pobity przez dobrego wojownika - przyznał z kolei 29-letni Joshua w wywiadzie ze Sky Sports. – Ciekawe będzie, jak daleko zajdzie. To wszystko jest częścią podróży. Na razie on jest mistrzem, ale ja jeszcze powrócę – dodał.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Przekreślone marzenia młodego sportowca? „Operacja za trzy lata”