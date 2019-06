Polscy kibice wszczęli bójkę w Macedonii. Czterech z nich aresztowano

Informacje o incydentach, jakie w czwartek doszły w Skopje, przekazał portal Sport.pl. To tam kibice z Polski mieli wszcząć burdę w jednym z lokali. Klient restauracji wezwał na miejsce policję, a po pojawieniu się funkcjonariuszy doszło do przepychanek. Czterech Polaków trafiło do aresztu. Wcześniej dziennikarz „Gazety Wyborczej” poinformował o akcie wandalizmu, za którym mają stać kibice z Polski. „Takich oto wysłanników mamy w Macedonii. Tak wygląda dzisiaj piękna promenada nad Jeziorem Ochrydzkich” – napisał pod zdjęciem, na którym widać, że ktoś umieścił przy promenadzie duży napis „Chrobry”.

Gdzie oglądać mecz Macedonia Północna – Polska?

Spotkanie Macedonii z Polską w ramach eliminacji do Euro 2020 odbędzie się w piątek 7 czerwca o 20:45. Mecz będzie pokazywać TVP1 i TVP Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona w serwisie Wprost.pl.

Macedonia Północna to obecnie 68. drużyna w rankingu FIFA. Na oficjalnej witrynie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej kraj ten widnieje jeszcze pod starą nazwą, jako „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”, choć nowa obowiązuje już od 12 lutego 2019 roku. To chyba najlepiej oddaje stan reprezentacji tego kraju oraz zainteresowanie, jakie wzbudzają jej piłkarze.

