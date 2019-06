Kapitan reprezentacji Izraela: Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada

Reprezentacja Izraela przyleciała do Warszawy, gdzie 10 czerwca zmierzy się z podopiecznymi Jerzego Brzęczka. Dzień wcześniej nasi rywale zwiedzali w stolicę, a programie ich wycieczki znalazł się m.in. Pomnik Powstania Warszawskiego. – To unikalne miejsce pamięci, które symbolizuje bohaterstwo tych, którzy włożyli rozpaczliwy wysiłek w walkę o swe życie. Jako przewodniczący związku piłki nożnej, jestem dumny, że mogę być tu z dojrzałym izraelskim zespołem, jednym z piękniejszych symboli naszego kraju – podkreślał prezes izraelskiej federacji, Shino Zuaretz, cytowany przez Sport.pl.

O znaczeniu przeszłości mówił również na konferencji prasowej Bibars Natcho. – Pochodzę z rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie – zadeklarował kapitan izraelskiej kadry. Determinację widać również w wypowiedzi kapitana reprezentacji naszych poniedziałkowych rywali, Andreasa Herzoga. – Nie jesteśmy aroganccy, nie powiemy, że przyjechaliśmy tu grać tylko na połowie reprezentacji Polski, ale chcę, by moi piłkarze grali bardzo aktywnie, biegali od bramki do bramki. Wiemy, że będziemy pod presją, że Polska będzie atakować – podkreślił szkoleniowiec. – Przyjechaliśmy tu po minimum jeden punkt, tego wymagam od swoich zawodników, po to gramy, inaczej nie ma szans na kwalifikacje – dodał.

Gdzie oglądać mecz Polska – Izrael?

Spotkanie Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020 rozpocznie się w poniedziałek 10 czerwca o 20:45. Mecz będzie rozgrywany w Warszawie na Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a także na kanale Polsat Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna będzie także na Wprost.pl.

