Fundacja Marcina Gortata ma nowego partnera. Zorganizują imprezy sportowe dla dzieci

Fundacja Marcina Gortata Mierz Wysoko oraz marka FreeYu zorganizują w czerwcu Marcin Gortat Camp, który odbędą się w Rumi, Warszawie, Karpaczu i Łodzi. Oprócz tego w kalendarzu imprez znajdzie się mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie. Ponadto współpraca obejmie takie działania jak projektowanie nowych produktów sygnowanych wizerunkiem Marcina Gortata oraz głoszenie idei „Głodni Wolności” za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Koszykarz przyznał, że cieszy się z rozpoczęcia współpracy z FreeYu. – Główny przekaz marki idealnie wpisuje się w moje podejście do życia. Wolność wyboru, dążenie do celu, bycie sobą, zachowanie balansu w życiu, to są wartości, którymi zawsze się kieruje – wyjaśnił. Kampania, w której weźmie udział sportowiec, odbędzie się pod hasłem „Oblicza wolności Marcina Gortata” . – Przez dwanaście lat obecności w NBA zbierałem doświadczenie, nauczyłem się, co to znaczy być profesjonalnym koszykarzem, ale także nauczyłem się pokory. Wszystkie zdobyte tam umiejętności staram się teraz przekazywać młodym ludziom w ramach organizowanych przez moją fundację działań, poprzez które nie tylko promujemy koszykówkę, ale staramy się także zmotywować młodych ludzi do działania – wyjaśnił Gortat.