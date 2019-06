Rosjanie górą w Lidze Narodów. Polscy siatkarze przegrali kolejny mecz

Piątkowe starcie z Rosją zainaugurowało trzecią część turnieju Ligi Narodów. Przed meczem mieliśmy na koncie 11 punktów oraz dwie porażki na koncie, z Francją i Brazylią. „Sborna” była przed rozpoczęciem starcia w lepszej sytuacji, znajdując się wyżej w tabeli. Bezpośrednie spotkanie było okazją do tego, by nadrobić straty do rywala. Niestety, Biało-Czerwoni jej nie wykorzystali.

Błędy i porażka

Wyrównana walka toczyła się głównie w pierwszej partii. Polakom udało się ją wygrać do 24, chociaż rywale niejednokrotnie obejmowali prowadzenie. Drugi set przegraliśmy do 20, a wynik nie odzwierciedla przebiegu partii. Polacy popełniali błędy, które Rosjanie bezlitośnie wykorzystywali. W pewnym momencie prowadzili nawet ośmioma punktami.

Trzeci set był bardziej wyrównany, ale końcówkę lepiej rozegrała „Sborna”, która wygrała partię do 22. Jeszcze lepiej Rosjanie poradzili sobie w czwartym secie, wygrywając do 19. Nasi rywale wprawdzie nie rozegrali bardzo dobrego spotkania i nie zawiesili wysoko poprzeczki, ale błędy oraz słaba dyspozycja sprawiły, że Polacy przegrali kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Szansa na rehabilitację nadejdzie już w sobotę, kiedy to zagramy z Iranem.