Obrońca Mameda Ch.: Był zaskoczony całą sytuacją. Zdecydowanie nie przyznaje się do winy

Mamed Ch. miał być zaangażowany w handel kradzionymi samochodami, które sprowadzano m.in. z Czech. Do obrotu wprowadzano auta takie jak BMW M6, Range Rover Evoque czy Porsche Panamera. Polecenie zatrzymania zawodnika MMA wyszło od prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Już 12 czerwca Mamedowi Ch. postawiono zarzuty, w tym siedem dotyczących paserstwa samochodów. Były zawodnik MMA jest również podejrzany o nakłanianie innych oraz kierowanie akcji spalenia dwóch samochodów. Miał także stosować przemoc i naruszyć nietykalność cielesną policjantów. Prokurator skierował już do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Mamedowi Ch. grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

„Mój klient zdecydowanie nie przyznaje się do winy”

– Ocena materiału dowodowego po stronie mojej i mojego klienta jest zupełnie inna niż po stronie prokuratury. Z całą pewnością mój klient i ja będziemy się domagać, by tę sprawę wyjaśnić do końca. Nie jest to komfortowa sytuacja dla mojego klienta. On jest przekonany, a ja w to głęboko wierzę, że w toku dalszego postępowania złożone przez niego zeznania znajdą pełne potwierdzenie w oczach sądu i zostanie on całkowicie oczyszczony z zarzutów - komentował sprawę mecenas Wiktor Dega, obrońca Mameda Ch. – Chcę jeszcze raz podkreślić, że mój klient zdecydowanie nie przyznaje się do winy. On kategorycznie zaprzeczył, że dopuścił się zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne zeznania po to, aby przyczynić się do ustalenia prawdy – dodał.

Kim jest Mamed Ch.?

Mamed Ch. trafił do Polski w 1997 roku wraz z grupą Czeczenów. Uczył się języka polskiego we Wrocławiu, a następnie wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest żonaty z Polką i ma dwóch synów.

Mamed Ch. w listopadzie 2015 roku zdobył pas wagi średniej KSW. W maju ubiegłego roku pokonał z kolei czempiona dywizji półśredniej Borysa Mańkowskiego. Później jednak przegrał oba starcia z Tomaszem Narkunem, mistrzem wagi półciężkiej. Po porażce ogłosił, że kończy karierę.