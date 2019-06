Po rewelacyjnym początku czas na prawdziwe wyzwanie. Dziś mecz z Włochami na ME U-21

Polskiej reprezentacji U-21 udało się zrobić to, do czego nie przyzwyczaiła nas seniorska kadra. Pierwszy mecz w ważnym turnieju wygrali, dzięki czemu drugiego starcia nie będą musieli grać o „wszystko”, a ostatniego o „honor”. Wygrana 3:2 z Belgią dała nam trzy punkty, które są tym ważniejsze, że wylądowaliśmy w bardzo silnej grupie, z Hiszpanią i Włochami. W środę wieczorem zmierzymy się własnie z kadrą „Azzurri”, która jest faworytem całego turnieju. Włosi nie dość, że grają u siebie, to jeszcze dysponują bardzo silnym składem.

Włoskie gwiazdy

W reprezentacji Włoch grają takie talenty jak Patrick Cutrone z AC Milan, Federico Chiesa z Fiorentiny czy Nicolo Barella z Cagilari Calcio. Są to zawodnicy mający za sobą udane występy w Serie A oraz z powodzeniem dobijający się do drzwi kadry seniorskiej. W kadrze Czesława Michniewicza wprawdzie również nie brakuje zawodników, którzy grali już u boku Lewandowskiego i spółki, ale wciąż daleko im do poziomu naszych rywali. Nie zmienia to faktu, że przed starciem z Włochami jesteśmy w dobrej sytuacji.

Podczas spotkania z Belgią nasi reprezentanci popełniali szkolne błędy w obronie i kilkukrotnie dali się zepchnąć do defensywy. Rywale wykorzystali to bezlitośnie, ale na szczęście Biało-Czerwoni byli również skuteczni w ataku. Ze świetnej strony pokazał się Szymon Żurkowski, a dobre noty zebrało także kilku innych reprezentantów. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Michniewicza będą musieli radzić sobie bez Roberta Gumnego, który wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jego koledzy staną więc przed trudnym zadaniem, chociaż warto pamiętać, że to nasi rywale będą grali pod presją. W naszym przypadku ewentualna porażka sprawi, że to z Hiszpanią będziemy bić się o awans.

Gdzie obejrzeć mecz Włochy - Polska na Mistrzostwach Europu U-21?

Mecz Polaków z Włochami rozpocznie się w środę 19 czerwca o godz. 21. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP1 oraz stronie TVP Sport.

