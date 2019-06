TVP pokaże mecze Legii Warszawa. Nie wiadomo, co z innymi klubami

Marek Szkolnikowski potwierdził w rozmowie ze Sport.pl, że telewizja publiczna pokaże mecze Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy. Kibice zobaczą zmagania stołecznego klubu nie tylko w pierwszej rundzie, ale również w następnej, o ile wicemistrz Polski do niej awansuje. – Dajemy ekspozycję i możliwość pokazania danego klubu w otwartej antenie. Rok temu podpisaliśmy taką umowę z Legią, a w tym roku będziemy ją kontynuować, więc mogę zapewnić, że wszystkie mecze warszawian w europejskich pucharach pokażemy w TVP – powiedział dyrektor TVP Sport. – Legia zrozumiała, że dużo większą wartość ma pokazanie spotkań w TVP niż w stacji komercyjnej, nawet z amatorskimi zespołami z Luksemburga czy Słowacji, gdzie maluje się trawę na zielono, bo ogląda to dwa miliony ludzi. Idziemy w kierunku dania klubom wędki, nie ryby – dodał.

Na Legii Warszawa świat się nie kończy, a w walce o europejskie puchary zobaczymy jeszcze Piast Gliwice, Cracovię Kraków oraz Lechię Gdańsk. Wciąż nie wiadomo, czy te mecze znajdą się w programie TVP. Jak przyznaje Szkolnikowski, stacja może nie być w stanie pokazać wszystkich spotkań. – Na polskim rynku jest kilkanaście kanałów sportowych, więc myślę, że inne stacje też się włączą. Cały czas rozmawiamy z klubami – dostały taką samą ofertę i to od nich zależy czy z niej skorzystają – podsumował dyrektor TVP Sport.

Polskie kluby powalczą w Europie

Rywalem Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy będzie w tym roku zespół z Andory o egzotycznej nazwie US Sant Julia, lub drużyna z Andory, przedstawiająca się jako Europa FC. Z kolei Cracovia Kraków zagra z DAC 1904 Dunajska Streda ze Słowacji. Niepewność co do przeciwników Legii wynika z faktu, że muszą oni rozegrać jeszcze między sobą mecz wcześniejszej fazy eliminacji. W pewien sposób wyznacza to miejsce obu zespołów w hierarchii europejskiej piłki klubowej. Co za tym idzie – wicemistrz Polski powinien bez problemu uporać się z niżej notowanym rywalem. Nieco trudniejsze wyzwanie czeka Cracovię.

Pierwsze polskie mecze eliminacji Ligi Europy odbędą się 11 lipca. Rewanże zaplanowano na 18 lipca. W kolejnej rundzie eliminacji do polskich zespołów dołączy zwycięzca polskiego pucharu – Lechia Gdańsk. Wcześniej tego samego dnia poznaliśmy też rywala mistrza Polski, Piasta Gliwice, w walce o awans do prestiżowej Ligi Mistrzów. Będzie to BATE Borysów, doświadczony klub z Białorusi.