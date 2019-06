Liga Narodów wraca do Europy. Polskich siatkarzy czeka trudny weekend

Chociaż wyniki osiągane przez polskich siatkarzy w Lidze Narodów z pewnością nie satysfakcjonują kibiców, to mają oni jednak świadomość, że nie jest to najważniejsza impreza sezonu. O wiele istotniejszy będzie turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, który odbędzie się na początku sierpnia w Gdańsku. Do startu tych zmagań jeszcze trochę czasu, więc Vital Heynen nie stroni przed rotowaniem składu i dawaniem szans kolejnym zawodnikom.

Pierwszy mecz już w piątek

Biało-Czerwoni podczas irańskiej części Ligi Narodów przegrali z gospodarzami oraz Rosjanami, a udało im się wygrać z Kanadyjczykami. Na parkiecie zobaczyliśmy m.in. Jakuba Popiwczaka i Jędrzeja Gruszczyńskiego, którzy pokazali się z dobrej strony. Podczas trzydniowych zmagań we Włoszech prawdopodobnie znowu zobaczymy inny skład, a w szerokiej kadrze znaleźli się tacy gracze jak Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek czy Aleksander Śliwka.

Zmagania w Mediolanie rozpoczniemy od starcia z Argentyńczykami. Dzień później zagramy z Rosją, a w niedzielę z gospodarzami. Po pięciu zwycięstwach i czterech porażkach zajmujemy siódme miejsce w tabeli, a z naszych najbliższych rywali jedynie Włosi plasują się wyżej.

Terminarz Ligi Narodów

21 czerwca (piątek)

Polska – Argentyna (godz. 17:00)

Włochy – Serbia (godz. 20:00)

22 czerwca (sobota)

Polska – Serbia (godz. 17:00)

Włochy – Argentyna (godz. 20:00)

23 czerwca (niedziela)

Argentyna – Serbia (godz. 17:00)

Włochy – Polska (godz. 20:00)

Gdzie oglądać mecz Polska – Argentyna?

Pierwszy mecz włoskiej części Ligi Narodów rozegramy już w piątek 21 czerwca. Transmisję ze spotkania Polska – Argentyna przeprowadzą stacje TVP1 oraz Polsat Sport.

