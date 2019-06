Nie żyje Miguel Angel Falasca. Zmarł na zawał serca

Jak podaje „El Pais”, 46-letni siatkarz został zaproszony na ślub drugiego trenera włoskiej drużyny żeńskiej Saugella Monza. W nocy z piątku na sobotę 22 czerwca miał atak serca w hotelowym pokoju. Mimo prób reanimacji nie udało się go uratować. – Jego żona już wróciła do Hiszpanii, by być z ich dziećmi. W najbliższym czasie zostanie zorganizowany transport ciała- – powiedział przyjaciel sportowca Jose Luis Molto. – Był członkiem najlepszej generacji w historii dyscypliny w naszym kraju. Niech spoczywa w pokoju – dodał prezes Hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego, Alejandro Blanco.

Kariera sportowa

Miguel Angel Falasca urodził się 29 kwietnia 1973 w Mendozie w Argentynie. Grał na pozycji rozgrywającego. W 2007 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Europy z reprezentacją Hiszpanii. Miguel Angel Falasca był także siatkarzem Skry Bełchatów w latach 2008-12. W późniejszym okresie (2013-2016) był trenerem ekipy z Bełchatowa. W pierwszym sezonie w tej roli wywalczył tytuł mistrza Polski. Z ekipą z Bełchatowa sięgnął również po Superpuchar (2014) i Puchar Polski (2016), zajął też czwarte miejsce w Lidze Mistrzów (2015). Był także szkoleniowcem Vero Volley Monza (2016–18) oraz żeńskiej drużyny Saugella Monza.