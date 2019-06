Igrzyska Europejskie w 2023 roku w Polsce. Gospodarzem Kraków i Małopolska

Pierwsze Igrzyska Europejskie odbyły się w Baku w 2015 roku. Obecnie, od 21 do 30 czerwca impreza odbywa się w Mińsku. Polska będzie trzecim w historii gospodarzem tej imprezy.

– Zdecydowaliśmy się na Kraków, bo ważne dla nas było postępowanie zgodne z agendą olimpijską 2020. Chcielibyśmy wykorzystać jak najwięcej już istniejących obiektów, a Kraków i Małopolska mają mnóstwo infrastruktury sportowej, więc jestem pewien, że następny program Igrzysk Europejskich będzie naprawdę mocny – powiedział prezydent Komitetu Igrzysk Europejskich Janez Kocijancić. – Ważne było też to, że igrzyska olimpijskie w 2024 roku wracają do Europy, zorganizuje je Paryż, więc chcieliśmy mieć możliwość zorganizowania naprawdę mocnych kwalifikacji olimpijskich, a Kraków to gwarantuje – podkreślił.

Decyzję Komitetu skomentował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że organizacja Igrzysk Europejskich w Małopolsce w 2023 to wielka szansa na promocję i rozwój całego regionu. skomentował. Gratuluję władzom województwa, które razem z Polskim Komitetem Olimpijskim były inicjatorami tego przedsięwzięcia i podkreślam po raz kolejny, że Kraków po zapoznaniu się ze szczegółami organizacyjnymi w miarę możliwości i na miarę finansowych gwarancji rządowych będzie wspierał to przedsięwzięcie – oświadczył Majchrowski.

Ratusz podkreśla jednak, że Igrzyska Europejskie to inicjatywa władz województwa i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kraków przystąpił do inicjatywy, tylko dlatego, ze według przepisów Igrzysk Europejskich nie może organizować sam region, a konkretne miasto gospodarz. Wciąż nie wiadomo ile będzie kosztować organizacja Igrzysk i kto pokryje koszty ewentualnych inwestycji. Władze miasta domagają się gwarancji finansowych ze strony rządu.

Igrzyska Europejskie w Mińsku

W Igrzyskach Europejskich w Mińsku ich uczestnicy walczą o 200 kompletów medali w 23 dyscyplinach. Impreza odbywa się w dniach 21 – 30 czerwca. W zmaganiach startuje 149 sportowców z Polski. W części dyscyplin zajęcie dobrego miejsca oznacza kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.

