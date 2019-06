Bolonia. Gradobicie kilka godzin przed meczem Hiszpania - Polska

O gradobiciu poinformował tuż przed 16:00 Emil Kopański, rzecznik prasowy kadry do lat 21. Na swoim koncie na Twitterze umieścił także krótki film przedstawiający pokrytą kulkami gradu murawę. W kolejnym wpisie rzecznik zapewnił jednak, ze to tylko krótki zryw. Do godziny 21:00, kiedy rozpocznie się mecz murawa powinna być dobrze przygotowana.

Hiszpania - Polska – jaki wynik da nam awans?

Spotkanie z Hiszpanią to ostatni mecz, który Polacy rozegrają w grupie A. Żeby na pewno zagrać w fazie pucharowej w gronie 4 najlepszych młodzieżowych drużyn w Europie Polska musi wygrać lub wywalczyć przynajmniej remis z Hiszpanią. W innej sytuacji prawdopodobieństwo wyjścia z grupy jest niewielkie.Natomiast Hiszpanie, żeby być na 100 proc. pewni awansu muszą wygrać z naszą reprezentacją co najmniej trzema bramkami. Awans do fazy pucharowej zapewni również start w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich.

Hiszpania - Polska – o której i gdzie oglądać?

Mecz Polska - Hiszpania na Mistrzostwach Świata U21 będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 i TVP Sport. Studio w TVP 1 zaczynie się od godziny 20:30, a w TVP Sport już od 19:25. Początek meczu jest zaplanowany na godzinę 21:00. Komentować go będą Dariusz Szpakowskii Marcin Żewłakow.