Polska przegrała z Hiszpanią 0:5. Koniec marzeń reprezentacji U-21

Polskim piłkarzom do wyjścia z grupy wystarczyłby „tylko” remis z Hiszpanią. Po spotkaniu z Włochami wydawało się, że to zadanie leży w zasięgu naszych możliwości. Niestety Hiszpanie uświadomili nam nasze rzeczywiste umiejętności i po meczu, w którym wyraźnie dominowali, rozgromili nas 5 do 0.

Polacy trzy gole stracili już w pierwszej połowie. Do naszej bramki trafili Pablo Fornals (17’), Mikel Oyarzabal (36’) i Fabian Ruiz (39’). Po przerwie hiszpańska dominacja na boisku się utrzymała. Bramkę strzelił Dani Ceballos (71’), a wynik na 5:0 przypieczętował rezerwowy Borja Mayoral (90’).

Dzięki tak wysokiej wygranej Hiszpanie zajęli pewne pierwsze miejsce w grupie A. Co prawda mieli tyle samo punków, co Polacy i Włosi, którzy w ostatnim meczu wygrali z Belgią 3:1, jednak w tej sytuacji o miejscach zadecydowały wyniki meczów pomiędzy tymi trzema drużynami i bilans bramkowy. Dlatego Włosi zajęli drugie miejsce, a Polacy trzecie.

Tym samym młodzieżowa drużyna Czesława Michniewicza żegna się z piłkarskimi mistrzostwami Europy do lat 21. To również koniec marzeń o igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

