Plucie na rywalki i uderzenia łokciem. Skandaliczne sceny na MŚ kobiet w piłce nożnej

Reprezentacje Anglii i Kamerunu zmierzyły się 23 czerwca w walce o ćwierćfinał mistrzostw świata. Górą była drużyna prowadzona przez Phila Neville'a, która pokonała rywalki z Afryki 3:0. Po meczu więcej niż o akcjach bramkowych mówiło się o skandalicznym zachowaniu zawodniczek z Kamerunu. Już na początku meczu Nikita Parris została uderzona łokciem przez Yvonne Leuko, za co ta została ukarana jedynie żółtą kartką. Później Augustine Ejangue nie mogąc pogodzić się ze stratą bramki opluła Toni Duggan.

Brutalny faul

Dużo kontrowersji wzbudziła sytuacja, jaka miała miejsce tuż przed przerwą. Ellen White's pokonała bramkarkę rywali, ale gol początkowo został nie uznany. Po skorzystaniu z wideoweryfikacji sędzia prowadząca spotkanie ostatecznie zaliczyła Angielkom trafienie, z czym nie mogły pogodzić się ich przeciwniczki. Przez kilka minut protestowały i odmawiały wznowienia gry od środka boiska. Z kolei pod koniec meczu Alexanda Takounda dopuściła się brutalnego faulu na Stephanie Houghton, a Onguene zaczęła wyzywać zwijającą się z bólu rywalkę. Takounda za takie zagranie powinna zostać wyrzucona z boiska, ale sędzia ostatecznie pokazała jej tylko żółty kartonik.

Ostrych słów pod adresem zawodniczek Kamerunu nie krył Phil Neville. W rozmowie z BBC szkoleniowiec reprezentacji Anglii przyznał, że gdyby jego piłkarki zachowywały się w taki sposób, już nigdy nie byłby powołane do kadry. – To idzie w świat. Moje zawodniczki fantastycznie zachowały koncentrację, ale młode piłkarki na całym świecie widziały, co tam się działo – przyznał były gracz Manchesteru United. – Moja córka chce być piłkarką, a widząc taki mecz myśli: Nie, jednak będę grała w netball – dodał.

