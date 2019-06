Rajskie wakacje Cristiano Ronaldo. Piłkarz pokazał zdjęcia

Portugalski gwiazdor postawił na wypoczynek w Europie. Najpierw pojawił się w Grecji, gdzie szybko stał się bohaterem przekazów medialnych. Jak podaje „The Sun”, Cristiano Ronaldo zostawił pracownikom hotelu niemal 20 tys. euro napiwku. Później razem z rodziną i przyjaciółmi wsiadł na jacht, który cumuje przy Lazurowym Wybrzeżu. Zdjęcia z wakacji publikuje regularnie na Instagramie, a część materiałów udostępnia tam także jego narzeczona, Georgina Rodriguez.

Ciężki sezon

Cristiano Ronaldo ma za sobą intensywny sezon. Po przejściu do Juventusu Turyn sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Włoch i doszedł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Razem z kolegami z reprezentacji Portugalii sięgnąl po puchar Ligi Narodów, w związku z tym zakończył rozgrywki nieco później, niż zawodnicy nie występujący w kadrach narodowych. Gwiazdor zapewne od dawna marzył o odpoczynku tym bardziej, że Ronaldo ma za sobą batalię prawniczą z udziałem kobiety, która oskarżyła go o napaść seksualną. Przypomnijmy, na począku czerwca Kathern Mayorga wycofała swoje oskarżenie przeciwko Ronaldo. Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone w sądzie stanu Nevada w maju. Nie podano w nim jednak, czy kobieta osiągnęła porozumienie z Portugalczykiem. Zarówno prawnik piłkarza, jak i Leslie Stovall reprezentująca Mayorgę, nie chcieli komentować tych doniesień.

Przypomnijmy, o poważnych oskarżeniach wobec Cristiano Ronaldo informował jako pierwszy właśnie „Der Spiegel”. 34-letnia Kathryn Mayorga z Los Angeles twierdziła, że Ronaldo miał zgwałcić ją w 2009 roku w pokoju hotelowym. W rozmowie z mediami kobieta podała szczegóły tamtej nocy. Z jej relacji wynika, że piłkarz zaprosił Mayorgę, jej przyjaciółkę oraz kilka innych osób do swojego apartamentu na ostatnim piętrze w Palms Hotel w Las Vegas. Po tym, jak sportowiec zaproponował udanie się do jacuzzi, miał zaoferować Mayordze swoje spodenki i koszulkę.

Czytaj także:

Piłkarz Sevilli spowodował wypadek, w którym zginęli nowożeńcy. Zdarzenie zarejestrowały kamery