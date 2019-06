Amerykańska piłkarka nie chce spotkać się z Trumpem? „Nie pójdę do pier*** Białego Domu”

Meghan Rapinoe to reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej. Gra na pozycji pomocnika. Podczas turnieju olimpijskiego w Londynie wraz z reprezentacją zdobyła złoty medal. Teraz o zawodniczce stało się głośno za sprawą jednego z ostatnich wywiadów. Meghan Rapinoe stwierdziła, że jeżeli jej drużyna wygra mistrzostwa, nie zamierza udać się do Białego Domu. – Nie pójdę do pier*** Białego Domu – powiedziała dziennikarzowi sportowemu. Po chwili dodała, że „nie zostaniemy zaproszeni”.

Jak podaje CNN, piłkarka w czasie swojej kariery zabiega o kwestie „sprawiedliwości społecznej”. W przeszłości podnosiła temat nierównych zarobków kobiet i mężczyzn grających zawodowo w piłkę nożną. Jednocześnie przyznała, że chociaż wciąż jest wiele w tej kwestii do nadrobienia, „poczyniono pewne postępy”.

Mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej 2019

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest coraz bliżej triumfu. W piątek w ćwierćfinale zmierzy się z Francją. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to Norwegia i Anglia, Włochy i Holandia oraz Niemcy i Szwecja. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane do soboty. Finał został zaplanowany na 7 lipca 2019 roku.