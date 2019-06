Nietypowy wpis Cracovii. Klub wspomógł się Zbigniewem Bońkiem

„Wygraliśmy kolejny sparing. Fajnie, cieszymy się, ale”... – taki wpis umieszczono na twitterowym koncie Cracovii Kraków. Dołączono do niego strzałkę skierowaną w dół i kolejny wpis, tym razem udostępniony z profilu Zbigniewa Bońka. „Wygraliśmy kolejny sparing. Fajnie, cieszymy się, ale spokojnie” – tak brzmi całość wpisu, w którym popularne „Pasy” powołały się na komentarz prezesa PZPN z września 2018 roku. Wówczas Boniek w taki sposób skomentował entuzjastyczny wpis Tomasza Ćwiąkały, który zachwycał się strzeleckimi popisami Krzysztofa Piątka w Serie A.

Na tym nie koniec aktywności polskich klubów w mediach społecznościowych. Ciekawy zabieg zastosowała Pogoń Szczecin, która we wpisie z 26 czerwca nawiązała do serialu Netfliksa. Piłkarze oraz trener Kosta Runjaić wzięli udział w sesji zdjęciowej, na której pojawili się w czerwonych kombinezonach. To strój charakterystyczny dla bohaterów „Domu z papieru”, czyli hiszpańskiej produkcji opowiadającej o napad na mennicę. „La casa de emociones", czyli podpis dołączony do zdjęcia jest nawiązaniem do oryginalnego tytułu serialu, który brzmi: „La casa de papel”.

Polskie kluby w Europie

Rywalem Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy będzie w tym roku zespół z Andory o egzotycznej nazwie US Sant Julia, lub drużyna z Andory, przedstawiająca się jako Europa FC. Z kolei Cracovia Kraków zagra z DAC 1904 Dunajska Streda ze Słowacji. Niepewność co do przeciwników Legii wynika z faktu, że muszą oni rozegrać jeszcze między sobą mecz wcześniejszej fazy eliminacji. W pewien sposób wyznacza to miejsce obu zespołów w hierarchii europejskiej piłki klubowej. Co za tym idzie – wicemistrz Polski powinien bez problemu uporać się z niżej notowanym rywalem. Nieco trudniejsze wyzwanie czeka Cracovię.

Pierwsze polskie mecze eliminacji Ligi Europy odbędą się 11 lipca. Rewanże zaplanowano na 18 lipca. W kolejnej rundzie eliminacji do polskich zespołów dołączy zwycięzca polskiego pucharu – Lechia Gdańsk. Wcześniej tego samego dnia poznaliśmy też rywala mistrza Polski, Piasta Gliwice, w walce o awans do prestiżowej Ligi Mistrzów. Będzie to BATE Borysów, doświadczony klub z Białorusi.

