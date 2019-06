Krzysztof Piątek nie zagra w Lidze Europy. AC Milan wykluczony z rozgrywek

AC Milan już w ubiegłym sezonie miał zostać wykluczony z Ligi Europy, ale ostatecznie uznano apelację drużyny z Mediolanu. W tym sezonie sytuacja stała się trudniejsza, a 28 czerwca Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (TAS) podjął decyzję o wykluczeniu klubu z rozgrywek. Jak podaje BBC, „Rossoneri” nie spełnili wymogów Finansowego Fair Play, które w dużym uproszczeniu polegają na tym, ze kluby nie mogą wydawać więcej, niż zarabiają.

AS Roma i Torino zyskają

Dziennik „Corriere della Sera” już kilkanaście dni temu informował, że klub spróbuje porozumieć się z UEFA, by zostać wykluczonym z Ligi Europy i zyskać rok na odratowanie budżetu. Teraz klub ma stawiać na młodych zawodników, których kontrakty nie opiewają na duże sumy, zamiast inwestować w drogich piłkarzy. Jest to decyzja tym bardziej uzasadniona, że klub może skupić się na walkę w Serie A i uzyskać awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, co będzie o wiele bardziej korzystniejsze finansowo i wizerunkowo.

Wykluczenie klubu Krzysztofa Piątka z rozgrywek oznacza, że w fazie grupowej Ligi Europy zagra AS Roma, która ukończyła ligę tuż za plecami AC Milan. W kwalifikacjach zagra z kolei Torino, które było siódme.

