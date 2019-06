Pożegnanie nieuleczalnie chorego Fernando Ricksena. „Nie poddawaj się”

Nagrania ze wzruszającego spotkania opublikowała żona 42-letniego piłkarza Veronica Ricksen. W GoGlasgow Urban Hotel pojawiło się około 200 osób (tyle mieścił obiekt – red.), w tym bylikoledzy Ricksena z Glasgow Rangers. „Walcz, kochanie. Zeszłej nocy było wspaniale. Nie poddawaj się” – napisała na Instagramie żona byłego sportowca.

Holender ma 42 lata. ALS całkowicie wyniszczyła jago organizm, przez co schudł do 38 kilogramów. O swojej chorobie poinformował w 2013 roku. Stwardnienie zanikowe boczne to nieuleczalna choroba, która prowadzi do zaniku mięśni, a w konsekwencji niepełnosprawności i śmierci z powodu niewydolności oddechowej. W 2016 roku piłkarz założył fundację, której celem jest walka z ALS

Piłkarz reprezentował Holandię w meczach reprezentacji w latach 2000-2003. Grał m.in. w takich klubach AZ Alkmaar, Zenit Sankt-Petersburg czy Glasgow Rangers. W tym ostatnim spędził 6 lat.