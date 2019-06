Mistrzowski pas nie dla Macieja Sulęckiego. Sędziowie wskazali na Amerykanina

Po 12 rundach sędziowie jednogłośnie punktowali na korzyść Amerykanina (120:107). Pojedynek rozpoczął się dla popularnego „Stricza” fatalnie. Andrade zaraz po gongu odważnie ruszył na Polaka i po kilku celnych ciosach lewą ręką posłał go na deski. Sulęcki co prawda szybko się podniósł, ale do końca rundy pozostawał w defensywie.

Dwie kolejne odsłony wyglądały już nieco lepiej, ale „Boo Boo” cały czas systematycznie powiększał przewagę. „Striczu” szukał swoich szans mocnymi ciosami, ale zdecydowana większość w ogóle nie sięgała Andrade. Ten kapitalną pracą nóg i szybkimi uderzeniami raz po raz punktował Polaka. Po 12 rundach wszyscy sędziowie jednogłośnie wskazali bezdyskusyjne zwycięstwo Amerykanina. „Boo Boo” po raz drugi obronił pas mistrza świata federacji WBO. Dla Sulęckiego była to z kolei druga porażka na zawodowych ringach.

