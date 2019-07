Prezes PZPS: Bartosz Kurek nie zagra w turnieju kwalifikacyjnym do IO ani na ME

Pod koniec sezonu PlusLigi (połowa kwietnia 2019) Bartosz Kurek nabawił się urazu kręgosłupa lędźwiowego. Zawodnik nie zagrał z drużyną Onico Warszawa w decydujących meczach fazy medalowej. Konieczna była także operacja. Początkowo mówiono, że siatkarz będzie musiał pauzować około dziewięciu miesięcy. Już po zabiegu pojawiły się informacje, że przerwa od treningów potrwa tylko trzy miesiące. Informacje na temat stanu zdrowia MVP Mistrzostw Świata 2018 są dla kibiców siatkówki szczególnie ważne w kontekście kwalifikacji do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. O awans Polacy powalczą z Francją, Słowenią i Tunezją od 9 do 11 sierpnia, a do Japonii pojedzie tylko najlepsza drużyna z grupy.

Sezon reprezentacyjny Bartosza Kurka stoi pod wielkim znakiem zapytania. – To przykra informacja, ale Bartek nie będzie mógł pomóc reprezentacji Polski w sierpniowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich ani w mistrzostwach Europy. W ogóle nie wiadomo, czy w tym sezonie pojawi się na boisku w biało-czerwonej koszulce – powiedział „Przeglądowi Sportowemu” prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.

„Może go nie być nawet do końca tego sezonu reprezentacyjnego”

– Od początku wiedzieliśmy, że kontuzja Bartka jest na tyle poważna, że jest wręcz zagrożeniem dla jego „siatkarskiego życia”. u nie ma co się bawić, ryzykować, czy się uda, czy nie. To nie jest skręcona kostka, że jak się wyjdzie za szybko na parkiet, to zaboli, spuchnie, lodem się obłoży i jakoś to będzie. Tu jak się coś nie uda, to może wyjść z tego i pół roku przerwy – podkreślił komentator sportowy Wojciech Drzyzga na kanale Prawda Siatki. – Lekarze zawsze dają „naukowe” terminy, a sportowiec zawsze chce wrócić szybciej. Ale w tym przypadku sprawa dotyczy być może przyszłości Bartka, jego całej kariery. Nam by nic nie pomógł, będąc doprowadzonym do startu, tak na szybko, a sobie mógłby zrobić dużo złego. Prawda jest taka, że Bartek jest aut. Może go nie być nawet do końca tego sezonu reprezentacyjnego. Najważniejsze, żeby wrócił. Żeby mógł grać na tym swoim najwyższym poziomie. To jest najważniejsze. Bo my od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że ten powrót nie będzie szybki – dodał komentator.

Cały odcinek o Bartoszu Kurku jest dostępny na kanale Prawda siatki.