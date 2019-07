Nie żyje 24-letnia reprezentantka Szwajcarii. Jej ciało odnaleziono w jeziorze

Zawodniczka Young Boys Berno i reprezentacji Szwajcarii zaginęła w sobotę. Ismaili przebywała we Włoszech na wakacjach z koleżanką. Kobiety wynajęły łódź, chcąc popływać po alpejskim jeziorze Como w Lombardii. W pewnym momencie piłkarka wyskoczyła do wody, żeby popływać i już nie wypłynęła. W jej poszukiwania włączona została ekipa nurków. „Football Italia” podaje, że ciało 24-latki zostało odnalezione we wtorek.

Florijana Ismaili od 2014 roku występowała w barwach drużyny narodowej Szwajcarii, reprezentując kraj m.in. w mistrzostwach świata kobiet w piłce nożnej. Zmarłą piłkarkę pożegnał w mediach społecznościowych m.in. Xherdan Shaqiri, szwajcarski piłkarz pochodzenia albańskiego, grający na pozycji pomocnika w Liverpoolu.