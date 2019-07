Ogłoszono terminarz Pucharu Świata. Polskich siatkarzy czeka trudne zadanie

Tegoroczny sezon w męskiej siatkówce jest bardzo napięty. W następnym tygodniu (10-14 lipca) w Chicago odbędzie się Final Six Ligi Narodów. Najważniejszą imprezą dla polskiej reprezentacji pozostaje w tym sezonie turniej kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 (9-11 sierpnia) oraz Mistrzostwa Europy (13-29 września). To jednak nie koniec zmagań. FIVB ogłosiło, że zaledwie dwa dni po zakończeniu ME rozpocznie się rywalizacja w Pucharze Świata. Turniej odbędzie się w trzech japońskich miastach: Nagano, Hiroszimie i Fukuoce. Udział w rywalizacji weźmą siatkarze z Polski, Włoch, Rosji, Iranu, Kanady, USA, Japonii, Argentyny, Australii, Tunezji oraz Egiptu. Podczas tegorocznego PŚ nie będzie można wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej.

Oto terminarz meczów reprezentacji Polski (godziny spotkań wg czasu polskiego):

1 października 2019 godz. 7:00 Polska - Tunezja

2 października 2019 godz. 11:20 Polska - Japonia

4 października 2019 godz. 7:00 Polska - USA

5 października 2019 godz. 4:30 Polska - Argentyna

6 października 2019 godz. 4:30 Polska - Włochy

9 października 2019 godz. 7:00 Polska - Rosja

10 października 2019 godz. 4:30 Polska - Egipt

11 października 2019 godz. 4:30 Polska - Australia

13 października 2019 godz. 7:00 Polska - Brazylia

14 października 2019 godz. 4:30 Polska - Kanada

15 października 2019 godz. 4:30 Polska - Iran

