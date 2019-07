Tragiczny finał zawodów w Jakubowie i Brodnicy. Zmarło dwóch rowerzystów

Radio Zachód przekazało, że jedno z wymienionych zdarzeń miało miejsce podczas niedzielnego Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Jakubowie na Dolnym Śląsku. To tam kolarze rywalizowali przy temperaturze około 40 stopni. Dwóch z nich zasłabło i trafiło do szpitala. Jednego zawodnika nie udało się uratować. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w poniedziałek w szpitalu zmarł kolarz, który w niedzielę uczestniczył w naszych zawodach w Jakubowie. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika. Nie możemy otrząsnąć się po tym zdarzeniu. To wielka strata dla całego środowiska kolarskiego i dla ludzi związanych z naszym cyklem zawodów” – czytamy na facebookowym profilu Kaczmarek Electric MTB.

Słaniali się na nogach

W rozmowie z Radiem Zachód jeden z uczestników powiedział, że „po pierwszych kilometrach w pyle i kurzu brakowało powietrza, ludzie sygnalizowali tam oznaki słabości” . – Widziałem na trasie osoby, które nie miały sił i słaniały się na nogach – dodał Mirosław Musioł.

Jak podaje Polsat News, tropikalne warunki towarzyszyły także rowerzystom uczestniczącym w zawodach Cisowianka Mazovia MTB Marathon w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Tam podczas jazdy zasłabł i upadł 61-letni mężczyzna. Przewieziono go do szpitala z poważnymi obrażeniami. Kolarza nie udało się uratować.

