Stylizacje tenisistek na Wimbledonie. Serena Williams zaskoczyła

Białe stroje na Wimbledonie to tradycja. Tenisistki na trawiastych kortach w Londynie pojawiają się zazwyczaj w dopasowanych sukienkach do połowy uda. Jednak można również zobaczyć bardzo oryginalne stroje. Serena Williams, jak zwykle, zadbała o to, by wyróżniać się na tle innych zawodniczek. Postawiła na kreację z wycięciami w talii. Z kolei Naomi Osaka na Wimbledonie gra w sukience z dopasowaną górą i plisowanym dołem. Maria Szarapova postawiła na sprawdzone rozwiązanie.

Polacy w turnieju

W drabince głównej turnieju miejsce wywalczył sobie Kamil Majchrzak. Polak w pierwszej rundzie przegrał z doświadczonym Fernando Verdasco. Hubert Hurkacz wygrał z Dusanem Lajovicem. W środę 3 lipca na kortach Wimbledonu sportowiec rozgrywał swój drugi mecz. O awans do trzeciej rundy walczył z Leonardo Mayerem. Hurkacz wygrał 3:1 w setach.

Po raz pierwszy od wielu lat w Wimbledonie nie gra Agnieszka Radwańska, która w ubiegłym roku ogłosiła zakończenie kariery. Do osiągnięć Radwańskiej, która dotarła do finału Wimbledonu w 2012 roku, postara się zbliżyć Magda Linette. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzyła się z Anną Kalinskayą. Jutro zagra z Amandą Anisimovą. Polka na Wimbledonie spróbowała swoich sił również w deblu w parze z Iriną Barą. Tenisistki przegrały pierwsze spotkanie. W turnieju kobiet zagrała również Iga Świątek. Polka przegrała w pierwszej rundzie z Viktoriją Golubic.

Wielkie emocje zapowiadają się także w turnieju deblowym mężczyzn. Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo zostali rozstawieni z jedynką. Polak na londyńskich kortach triumfował dwa lata temu. Dzisiaj z Melo rozgrywa swój pierwszy mecz w tegorocznym turnieju. W grze podwójnej kobiet zobaczymy Alicję Rosolską.

