Przyszłość Roberta Lewandowskiego wyjaśniona? Pojawiły się nowe doniesienia

Robert Lewandowski przebywa obecnie na wakacjach, gdzie ładuje akumulatory przed startem następnego sezonu. Polak razem z żoną i córką najpierw pojawił się w Hiszpanii, a później pojechał do Francji. Ostatnie zdjęcie udostępnione na Instagramie wskazuje na to, że „Lewy” odpoczywa w Cannes. Nie oznacza to jednak, że piłkarz zapomniał o zobowiązaniach zawodowych.

Dwa lata dłużej w Bayernie?

Niemiecki oddział stacji Sky poinformował na swojej stronie internetowej, że Pini Zahavi reprezentujący interesy Polaka wynegocjował nowy kontrakt z Bayernem Monachium. Obie strony miały zgodzić się na jego warunki, a do dopełnienia formalności potrzeba jedynie podpisu Lewandowskiego. Na mocy nowej umowy „Lewy” zwiąże się z bawarskim klubem do czerwca 2023 roku. Przypomnijmy, dotychczasowy kontrakt zobowiązywał Polaka do gry w Monachium do czerwca 2021 roku.

Negocjacje między agentem sportowca a klubem oznaczają, że Bayern chce zabezpieczyć się na wypadek prób zakontraktowania zawodnika przez inne kluby. By zatrudnić Lewandowskiego, zainteresowane transferem zespoły musiałyby głęboko sięgnąć do kieszeni. Jego wartość jest dla klubu z Monachium nieoceniona, o czym świadczą statystyki minionych sezonów. „Lewy” w czerwcu po raz kolejny sięgnął po tytuł króla strzelców Bundesligi i od kilku lat stanowi podstawowe ogniwo bawarskiej drużyny.

