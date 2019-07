Radwańska poskarżyła się na uszkodzony bagaż. Odpowiedziało jej Lotnisko Chopina

„Ktoś na lotnisku miał za dużo energii?”– zapytała retorycznie Agnieszka Radwańska, dołączając zdjęcie uszkodzonej walizki. Była tenisistka oznaczyła też warszawskie Lotnisko Chopina sugerując, że to tam jej bagaż został zniszczony. Na odpowiedź portu nie trzeba było długo czekać. „Bardzo nam przykro z powodu tej sytuacji. Prosimy o kontakt bezpośrednio z linią lotniczą (na lotnisku można zgłosić w punkcie Zagubionego Bagażu), ponieważ od momentu nadania bagażu, do momentu odbioru, odpowiada ona za Pani bagaż (na lotniskach robią to firmy na zlecenie linii)” – napisało biuro prasowe lotniska na Twitterze.

Radwańska pod koniec czerwca pojawiła się w Londynie, gdzie śledziła rozgrywki Wimbledonu. Była tenisistka ma dobre wspomnienia z tą imprezą, ponieważ w 2012 roku dotarła aż do finału, ulegając jedynie Serenie Williams.

Zakończenie kariery

Agnieszka Radwańska w listopadzie 2018 r. ogłosiła zakończenie sportowej kariery. „W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem” – poinformowała w poście na Facebooku polska tenisistka. Jak podkreśliła, była to jedna z najważniejszych decyzji, a jej podjęcie nie było łatwe. „Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji” – wyjaśniła tenisistka.

