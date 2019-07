Po 14 latach Messi dostał czerwoną kartkę. Te memy mówią wszystko

Chociaż Leo Messi osiągnął wiele sukcesów z Barceloną, to w kadrze wciąż musi obejść się smakiem. Szansą na przełamanie złej passy był turniej Copa America, gdzie Albiceleste przystępowali jako jeden z faworytów. Podopiecznych Lionela Scaloniego na ziemię szybko sprowadzili Brazylijczycy, wygrywając półfinał. Argentyńczykom pozostała walka o trzecie miejsce, a w „finale pocieszenia” przyszło im zmierzyć się z Peru.

Zasłużył na czerwoną?

Argentyna wygrała 2:1 po bramkach Sergio Aguero i Paulo Dybali, ale po meczu więcej niż o wyniku mówiło się o sytuacji z 37. minuty. Wtedy to Leo Messi przegrał walkę o piłkę z Garym Medelem, groźnie popatrzył na przeciwnika, po czym zaczął się z nim przepychać. Arbiter chcąc ostudzić zapały obu zawodników ukarał ich czerwonymi kartkami. Tym samym Messi po raz pierwszy od 2005 roku wyleciał z boiska. Część kibiców oraz dziennikarzy jest zdania, że sędzia popełnił błąd, a gracz Barcy powinien co najwyżej obejrzeć żółtą kartkę. Sam zainteresowany nie krył swojej złości.