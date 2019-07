Mamed Chalidow zapowiada powrót do klatki MMA. Komentuje też swoje zatrzymanie przez policję

„Jakiś czas temu próbowano pozbawić mnie dumy i godności, która jest dla mnie tak ważna, opierając argumenty na podstawie pomówień skompromitowanego byłego policjanta i oszusta zaślepionego chęcią zemsty o niejasnych korzeniach, który podstępnie wykorzystał moje zaufanie, a kiedy został podejrzany o liczne przestępstwa postanowił moim kosztem poprawić swoją sytuację” – napisał Mamed Chalidow na Facebooku. – „To dla was walczyłem przez lata. To dla was zostawiałem każdego dnia na sali wszystko co miałem - całego siebie. To dla was dziś postanawiam wrócić!”

Zawodnik w emocjonalnym wpisie podkreśla jak ważne dla niego jest wsparcie lojalnych fanów. Zapowiada, że wróci do klatki. Ale nie do więzienia, tylko do klatki MMA.

„Ci którzy chcieli zamknąć Khalidowa mogą już odpocząć. Sam wejdę do klatki.... i mogę wam obiecać jedno: mocniejszy niż kiedykolwiek, wybudzony przez odgłosy broni we własnym domu, groźniejszy niż kiedykolwiek. Oczerniony i osądzony wrócę pewniejszy niż kiedykolwiek” –napisał na Facebooku. – „Bo właśnie ta sytuacja pokazała mi ostatecznie, że niechętne jednostki zalewa fala lojalnych fanów wpierających mnie przez lata a za kilkoma pojedynczymi gwizdami stoją setki tysięcy tych, którzy wołali i wołają na trybunach moje imię. To wasze głosy niosły mnie ostatnie 15 lat. To dla was powrócę tam gdzie moje miejsce - do klatki... klatki MMA” – zapowiedział Chalidow.

Zarzuty dla Chalidowa

Mamed Chalidow miał być zaangażowany w handel kradzionymi samochodami, które sprowadzano m.in. z Czech. Do obrotu wprowadzano auta takie jak BMW M6, Range Rover Evoque czy Porsche Panamera. Polecenie zatrzymania zawodnika MMA wyszło od prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Już 12 czerwca Mamedowi Chalidowowi postawiono zarzuty, w tym siedem dotyczących paserstwa samochodów. Były zawodnik MMA jest również podejrzany o nakłanianie innych oraz kierowanie akcji spalenia dwóch samochodów. Miał także stosować przemoc i naruszyć nietykalność cielesną policjantów. Prokurator skierował już do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Mamedowi Chalidowowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kim jest Mamed Chalidow?

Mamed Chalidow trafił do Polski w 1997 roku wraz z grupą Czeczenów. Uczył się języka polskiego we Wrocławiu, a następnie wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest żonaty z Polką i ma dwóch synów.

Mamed Chalidow w listopadzie 2015 roku zdobył pas wagi średniej KSW. W maju ubiegłego roku pokonał z kolei czempiona dywizji półśredniej Borysa Mańkowskiego. Później jednak przegrał oba starcia z Tomaszem Narkunem, mistrzem wagi półciężkiej. Po porażce ogłosił, że kończy karierę.