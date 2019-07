Irański MSZ złożył protest przeciwko USA. Chodzi o incydent z siatkarzami na lotnisku

Iran wystosował oficjalny dyplomatyczny protest przeciwko Stanom Zjednoczonym po tym, jak zdaniem resortu, reprezentacja tego kraju była „przetrzymywana” na lotnisku w Chicago. Nota została złożona za pośrednictwem ambasadora Szwajcarii w Teheranie, ponieważ w 1979 roku Stany Zjednoczone oraz Iran zerwały relacje dyplomatyczne. Irański minister Mohsen Baharvand stwierdził, że jeśli USA nie mogą gościć drużyn sportowych w sposób sprawiedliwy i bezstronny, to lepiej będzie, gdy przestaną organizować turnieje. Jak podaje CNN, irańska kadra przez incydent na lotnisku miała mieć czterogodzinne opóźnienie. Służby miały też nie podać powodu, dla którego zawodnicy byli przetrzymywani.

Międzynarodowa Federacja Siatkarska (FIVB) przekazała w oświadczeniu, że jest „świadoma oraz zaniepokojona z powodu problemów zgłaszanych przez irańską reprezentację” . Rzecznik Urzędu Celnego i Ochrony Granic Steve Bansbach powiedział z kolei w rozmowie z CNN, że podczas kontroli na lotnisku „przestrzegano normalnych procedur i każdy był kontrolowany bez incydentów" .

Kto zagra w Final Six?

W finałowym turnieju Ligi Narodów zobaczymy pięć najlepszych zespołów – Brazylię, Iran, Rosję Francję i Polskę oraz gospodarza USA. Nasza kadra trafiła do grupy B i zmierzy się w Final Six z Brazylią oraz Iranem. Polska reprezentacja zakończyła udział w fazie interkontynentalnej z bilansem 11 zwycięstw i 4 porażek, co pozwoliło na zajęcie 5 miejsca. Warto jednak podkreślić, że polska kadra wiele meczów rozegrała w eksperymentalnym składzie. Trener Vital Heynen chciał dać szansę młodszym zawodnikom oraz sprawdzić ich możliwości w starciach z drużynami ze światowej czołówki. Najważniejszą imprezą dla polskiej reprezentacji pozostaje w tym sezonie turniej kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 (9-11 sierpnia) oraz Mistrzostwa Europy (od 13 września).

