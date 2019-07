Nie żyje wielokrotny mistrz Polski. Łukasz Lonka miał 29 lat

O śmierci sportowca poinformowała jego żona. „Z wielkim bólem serca zawiadamiam, że mój kochany mąż odszedł od nas w dniu dzisiejszym” – napisała na Facebooku Edyta Lonka.

W ubiegły weekend Łukasz Lonka doznał poważnego wypadku podczas zawodów East Motocross Cup w Nowodworze w województwie lubelskim. Po zjeździe upadł i stracił przytomność. Po reanimacji, przewieziono go do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.

29-latek miał na swoim koncie kilka tytułów mistrza Polski w motocrossie. Zdobył także brązowy medal mistrzostw Europy.