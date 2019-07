Final Six Ligi Narodów. Pierwszymi rywalami Polaków będzie Brazylia. Gdzie oglądać mecz?

W finałowym turnieju Ligi Narodów zobaczymy pięć najlepszych zespołów – Brazylię, Iran, Rosję Francję i Polskę oraz gospodarza USA. Nasza kadra trafiła do grupy B i zmierzy się w Final Six z Brazylią oraz Iranem. Do półfinału awansują dwa najlepsze zespoły. Polska reprezentacja zakończyła udział w fazie interkontynentalnej z bilansem 11 zwycięstw i 4 porażek, co pozwoliło na zajęcie 5 miejsca. Warto jednak podkreślić, że polska kadra wiele meczów rozegrała w eksperymentalnym składzie. Trener Vital Heynen chciał dać szansę młodszym zawodnikom oraz sprawdzić ich możliwości w starciach z drużynami ze światowej czołówki. Najważniejszą imprezą dla polskiej reprezentacji pozostaje w tym sezonie turniej kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 (9-11 sierpnia) oraz Mistrzostwa Europy (od 13 września).

Polska - Brazylia - gdzie oglądać mecz?

transmisja: TVP 1 – od 23.20; TVP Sport od 22.45; Polsat Sport od 22 w środę 10 lipca



transmisja w internecie stream online: sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport



Polska - Iran - gdzie oglądać mecz?

transmisja: TVP 1 – od 23.25; TVP Sport od 23.20; Polsat Sport od 23 w nocy z czwartku na piątek 11/12 lipca



transmisja w internecie stream online: sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport

Final Six Ligi Narodów siatkarzy 2019 - TERMINARZ

Grupa A:

10 lipca: USA - Francja (godz. 2.30)

11 lipca: Rosja - Francja (godz. 3.00)

12 lipca: USA - Rosja (godz. 3.00)



Grupa B:

10 lipca: Polska - Brazylia (godz. 23.30)

11 lipca: Polska - Iran (godz. 0.00)

12 lipca: Iran - Brazylia (godz. 0.00)



Półfinały: 13 lipca: 1A - 2B (godz. 0.00), 1B - 2A (godz. 3.00)

Mecz o trzecie miejsce: 14 lipca (godz. 22.00)

Finał: 14 lipca (godz. 1.00)