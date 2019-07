Rewelacyjni Polacy zagrają z Iranem. Gdzie oglądać kolejny mecz Final Six?

Iran jest jednym z faworytów Ligi Narodów. Persowie fazę grupową ukończyli na drugim miejscu, ustępując miejsca jedynie Brazylii. Biało-Czerwoni przegrali z nimi 3:2, a spotkanie rozgrywane w nocy z czwartku na piątek będzie okazją do rewanżu. Tym bardziej, że Polacy są na fali wznoszącej, a wygrana z Canarinhos dodała im pewności siebie. Vital Heynen wysłał na parkiet rewanżowy skład, który teoretycznie nie miał większych szans w starciu z naszpikowanym gwiazdami zespołem rywali. Mistrzowie świata popisali się jednak skutecznością, dzięki czemu pokonali faworyzowanych Brazylijczyków.

By awansować do półfinału Final Six Ligi Narodów, Polacy muszą wygrać z Iranem. Przepustkę do dalszej fazy da im nawet zwycięstwo w stosunku 3:2. Jeśli Biało-Czerwoni zejdą z parkietu pokonani, to będą musieli w następnym spotkaniu liczyć na wygraną Persów z Brazylią. Wówczas zarówno my, jak i zawodnicy Igora Kolakovića, awansujemy do półfinału.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Iran?

Mecz Polski z Iranem rozpocznie się o północy z czwartku na piątek. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie można obejrzeć również w serwisach internetowych sport.tvp.pl. oraz ipla.pl.

Sensacyjna wygrana z Brazylią

Najważniejszymi imprezami dla polskiej reprezentacji pozostaje w tym sezonie turniej kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 (9-11 sierpnia) oraz Mistrzostwa Europy (od 13 września). Aby siatkarze mogli przygotowywać się do obu tych turniejów, trener Vital Heynen postanowił wysłać do Chicago zawodników rezerwowych. W składzie pojawił się m.in. dawno niewidziany w kadrze Andrzej Wrona. Przed rozpoczęciem spotkania wydawało się, że to Canarinhos są faworytami. W eliminacjach górą byli właśnie Brazylijczycy, którzy pokonali naszą reprezentację 3:1. Ponadto, Renan dal Zotto powołał najsilniejszy skład na czele z Ricardo Lucarellim czy Bruno Rezende.

Eksperymenty ze składem w wykonaniu Vitala Heynena okazały się strzałem w dziesiątkę. Mimo braku gwiazd i większości mistrzów świata, Polska pokonała Brazylię 3:2 od samego początku grając przyjemną dla oka siatkówkę.