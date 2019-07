Zespół Roberta Kubicy przedłużył kontrakt z głównym sponsorem. Ma finansowanie na kolejne sezony

Zespół Williams Racing, w barwach którego występuje Robert Kubica, poinformował o przedłużeniu kontraktu ze swoim sponsorem tytularnym - firmą ROKiT. Kontrakt, który podpisano pod koniec zeszłego sezonu, przedłużono z 3 do 5 lat.

– Mamy przyjemność ogłosić, że przedłużamy swoją współpracę z firmą ROKiT. Jak mówiłam w lutym, jest to naturalna współpraca oparta na wspólnych wartościach takich jak: innowacyjność, inżynieryjna doskonałość i zaufanie. ROKiT dołączył do zespołu w bardzo trudnym czasie. Bardzo wiele znaczy dla nas fakt, że to właśnie w tym momencie zaufali w naszą wizję i postanowili pomóc nam w jej osiągnięciu – powiedziała Claire Williams, wiceszefowa zespołu ROKiT Williams Racing.

– Nasza współpraca z zespołem Williams Racing wspiera nasze budowanie pozycji globalnego gracza w dziedzinie telefonii komórkowej, rozrywki i napojów. Mamy plany stworzenia unikatowej zawartości poświęconej zespołowi dla użytkowników telefonów ROKiT. Chcemy wspierać zespół w powrocie na podium, tam, gdzie jego miejsce. – dodał Jonathan Kendrick, prezes ROKiT.

Producent telefonów

Firma ROKiT jest brytyjskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym z grupy ROK Brands. Zajmuje się, między innymi, produkcją telefonów komórkowych oraz nowoczesnych rozwiązań Wi-Fi. Częścią działalności grupy są także rozwiązania Smart City. Firma zastąpiła poprzedniego sponsora tytularnego – legendarnego producenta trunków – Martini.

