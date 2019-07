Romario ma nową dziewczynę. Piłkarz spotyka się z 22-latką

Romario znalazł nową wybrankę serca. Legendarny brazylijski napastnik spotyka się z młodszą aż o 31 lat Aną Karoliną Nazario. 22-letnia studentka wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcie z 53-letnim byłym piłkarzem. „Nic w życiu nie dzieje się przypadkiem. Ludzie pojawiają się w nim z jakiegoś powodu, by czegoś nas nauczyć. Ty nauczyłeś mnie kochać” – opisała fotografię Nazario, która na co dzień studiuje biznes na uczelni we Florianopolis.

Kariera Romario

Romario ma za sobą występy zarówno w europejskich, jak i południowoamerykańskich klubach. Brazylijczyk grał m.in. w PSV Eindhoven, FC Barcelonie czy Fluminense. Był powoływany także do reprezentacji, z którą zdobył zdobył mistrzostwo świata na turnieju rozgrywanym w 1994 roku. Nieoficjalnie przypisuje mu się strzelenie 1000 bramek, chociaż FIFA podważa ten rekord. Zdaniem federacji dorobek Romario jest mniejszy, ponieważ w takich rankingach liczą się jedynie gole strzelane w oficjalnych meczach. Wiele trafień Brazylijczyka odnotowano z kolei w meczach pokazowych i spotkaniach sparingowych.

