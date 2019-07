Już dziś Polacy zagrają w półfinale Final Six. FIVB zmieniła godzinę meczu

W nocy z soboty na niedzielę 13/14 lipca Polacy zagrają w półfinale Final Six tegorocznej Ligi Narodów. Biało-czerwoni z kompletem zwycięstw (pokonali Brazylię oraz Iran) zajęli pierwsze miejsce w grupie B. Rywalem podopiecznych Vitala Heynena będzie zespół, który zajął drugie miejsce w grupie A czyli Rosja. W drugim półfinale zmierzą się reprezentacje Stanów Zjednoczonych (pierwsze miejsce w grupie A) oraz Brazylii (drugie miejsce w grupie B).

Dla wszystkich fanów siatkówki mamy dobrą informację. FIVB zmieniła godziny spotkań półfinałowych. Początkowo podawano, że Polska rozegra swój mecz o 3:00 w nocy. Ponieważ terminarz został zmieniony, rywalizację naszych reprezentantów ze Sborną będzie można oglądać o godzinie 00:00 w nocy z 13/14 lipca.

Jeszcze przed rozpoczęciem Final Six tylko najbardziej oddani kibice polskiej reprezentacji obstawiliby takie wyniki meczów. W eliminacjach to rywale byli górą. Ponadto, do Chicago trener Vital Heynen wysłał zawodników, którzy do tej pory nie odegrali w kadrze narodowej wielkiej roli (poza mistrzami świata Bartoszem Kwolkiem, Karolem Kłosem oraz Andrzejem Wroną). Siatkarze uważani dotąd za rezerwowych poradzili sobie jednak znakomicie z pełnymi gwiazd drużynami prowadzonymi przez Renana dal Zotto, jak i Igora Kolakovicia. Zawodnikom pogratulował m.in. Bartosz Kurek.

– Nasz klucz do zwycięstw tkwi w zabawie. Przylecieliśmy do Chicago bez presji. W tym turnieju naszym celem było dobre zaprezentowanie się. Wynikami zaskakujemy i sam jestem trochę w szoku. Nie byliśmy stawiani w roli faworytów, a w roli kopciuszka, a postawiliśmy się zarówno Brazylii, jak i Iranowi. Zagraliśmy za****ście i jestem z tego powodu dumny i przeszczęśliwy – mówił Norbert Huber. Nasz środkowy był bohaterem trzeciego seta meczu z Iranem. Zapisał na swoim koncie 3 bloki, asa serwisowego, a w dodatku miał 100 proc. skuteczność w ataku (7/7).

Półfinały Final Six Ligi Narodów – terminarz

13/14 lipca Polska – Rosja (godz. 0.00)

13/14 lipca USA – Brazylia (godz. 3.00)



Półfinały Final Six Ligi Narodów – gdzie oglądać mecz

Mecz Polski z Iranem rozpocznie się o północy z czwartku na piątek. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie można obejrzeć również w serwisach internetowych sport.tvp.pl. oraz ipla.pl.