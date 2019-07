Porażka Polaków w Final Six. Rosja okazała się za mocna

Mecze grupowe z Brazylią i Iranem napawały ogromnym optymizmem. Zawodnicy uważani dotąd za rezerwowych pokazali ogromną klasę. Grając przyjemną dla oka siatkówkę rozprawili się z pełnymi gwiazd drużynami Renana dal Zotto, jak i Igora Kolakovicia. Niestety, Polska reprezentacja nie powalczy o złoto Ligi Narodów. Na drodze naszych siatkarzy stanęła bowiem reprezentacja Rosji.

Polacy niemal od początku spotkania mieli problem z precyzyjnym atakiem oraz przyjęciem. Problemy pojawiły się już w pierwszym secie wygranym przez Rosję 25:19. Wynik nie odzwierciedla sytuacji na boisku. W drugiej partii Sborna prowadziła w pewnej chwili już 14:8. Mimo tego naszym reprezentantom udało się odrobić straty. Dzięki fantastycznej zagrywce Bednorza i grze na środku Hubera doprowadziliśmy do stanu 23:23. Set zakończył się 26:24 dla Polski.

Trzeci set to początkowo gra punkt za punkt aż do stanu 14:11, kiedy to Polacy wysunęli się na prowadzenie. Seria zagrywek Poletajewa sprawiła jednak, że podopieczni Vitala Heynena przegrali 25:22. przebieg czwartego seta od początku kontrolowali Rosjanie. Polacy mieli problem niemal w każdym elemencie gry. Choć pod same koniec udało się zdobyć kilka punktów z rzędu, to Rosja wygrała i to właśnie ekipa Tuomasa Sammelvuo zagra o złoty medal Ligi Narodów.

W drugim spotkaniu półfinałowym Stany Zjednoczone zmierzą się z Brazylią. Zwycięzca zagra z Rosją o złoto Ligi Narodów a przegrany będzie rywalem Polski w walce o brązowy medal i trzecie miejsce.